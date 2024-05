DELHI SUDU Aitäh, India, et me värsket õhku saame hingata!

Valitsushooned New Delhis

«Kas sa tundsid, kuidas siin on õhul maitse?», küsis Eesti Vabariigi suursaadik Marje Luup minult ühel õhtusel vastuvõtul New Delhis. Ja hetke järele mõelnuna mõistsin, et paremini ei saaks India õhku kirjeldadagi.