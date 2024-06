Kiirabiarst õpetab, mida teha, kui said koeralt pureda

Statistika järgi registreeritakse ITK EMOs igal aastal umbes 100 hammustusvigastust, mida on tekitanud koerad. Enamuse haiglasse pöördutud koerahammustusi on juhtunud mänguhoos, jalutamisel rihmast tõmbamisel või peale hüppamisel.

Rünnata võib ka koer, kellelt seda üldse ei ootaks

Sageli seostatakse koerarünnakujuhtumitega teatud koeratõuge, kes on mitmes välismaa riigis keelatud. Näiteks on Suurbritannias keelatud nii Ameerika pitbullterjer, Jaapanist pärit koeratõug tosa, Argentiina dogi ning Brasiilia fila ehk Brasiilia mastif.

Koeratõugude keelustamise teed on läinud ka mitmed Euroopa riigid, teiste seast paistab eriti pika keelatud koeratõugude nimekirjaga silma Taani. Näiteks pitbullide ja amstaffide pidamine on seadusega keelatud Taanis, Norras ja Küprosel. Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias, Rumeenias ja mitmes teises Euroopa riigis on tõu pidamine piiratud, ehk selleks tuleb taotleda ametlik luba.

Kriitikute sõnul koeratõugude keelustamisest kuigi palju kasu ei ole, sest selle kõrval jäävad tähelepanuta palju sügavamad ja olulisemad teemad, mis koerte halba käitumist põhjustavad. Tuntud loomaarst Tiina Toomet on Postimehele antud intervjuus rõhutanud, et kurja koera, kes on kuri kurjuse pärast, ei ole olemas. «Kui koeral ilmnevad kutsikaeas agressiivsuse ilmingud, tuleb kohe võtta ühendust käitumisspetsialistiga, kes enamasti oskab leida hirmu ja agressiivsuse põhjused. Nende kõrvaldamise järel saab sellise koeraga elada täiesti normaalset elu.»

Ühes Inglismaal läbi viidud uuringust selgus väga üllatuslikult, et kõige agressiivsem koeratõug on Inglise kokkerspanjel, kes on seal maal armastatud perekoer ja kelle puhul seda sugugi ei ootaks.