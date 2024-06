ÜLLATAV Armas lontkõrv osutus uuringu põhjal kõige agressiivsemaks koeratõuks

Pitbullterjer on üldine nimetus koeratõugudele, kes on aretatud buldogitest ja terjeritest. Selle koeratüübi määratlemine on ebaselge, kuna hõlmab lisaks tõukoertele ka mitteametlikke koeratüüpe, mida ei saa iseseisvalt liigitada. Ametlikult arvestatakse pitbullterjerite hulka Ameerika pitbullterjer, Ameerika Staffordshire'i terjer, Ameerika bully ja Staffordshire'i bullterjer, mõnikord ka Ameerika buldog.