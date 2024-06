Viis koeratõugu, kes on oma peremehele kõige lojaalsemad

Igal koeratõul on talle omased tunnused: mõned on aktiivsemad, mõned kergemini treenitavad ja mõnda peetakse eriti lojaalseteks.

Kui soovid ustavat kaaslast, kes sind kunagi ei reeda ja on alati olemas, siis võta koer. Kuid ära unusta, et iga loom on omamoodi ainulaadne ning vajab korralikku tähelepanu ja hoolt.

Saksa lambakoer

Saksa lambakoer Foto: Shutterstock

Saksa lambakoer sobib tänu oma lojaalsusele ja kõrgele motivatsioonile ideaalselt töötamiseks teenistuskoera, valvekoera või päästekoerana. Sakslastel on suurepärased vaimsed võimed, mistõttu nad on kergesti treenitavad ja võimelised täitma erinevaid ülesandeid. Saksa lambakoera tõu esindajatel on ka tugev kiindumus oma perekonda ja nad kaitsevad neid igal juhul. Selle koera hankimisel tuleb valmis olla täielikuks pühendumiseks.

Puudel

Puudel Foto: Shutterstock

Puudel on väike koer tohutu suure hingega. See tõug on väga intelligentne ja õpib kergesti erinevaid käske ja trikke. Koerad on sõbralikud ja armastavad inimestega suhelda. Puudlid näitavad omanike vastu lojaalsust ja tugevat kiindumust, on valmis neid jälgima ja kaitsma. Need omadused teevad neist ühe kõige lojaalsema koeratõu.

Labradori retriiver