Meile meeldib maagia. Nii kena on ju uskuda, et kui jaaniööl teatud rituaale täita, saab tuleviku kohta üht-teist teada või seda lausa soodsas suunas mõjutada. Kas saab?

Moodsad ajad on aga loonud muistse rahvapärimusel ainetel ka uusi legende või kohandanud muistseid. Nii on sündinud uus jaaniöölegend, mis pajatab nõnda: «Jaaniööl tuleb üheksa mehega magada, siis saab unes näha oma lemmiklille.»

Kes siis niisugusest nägemusest ei unistaks? Liikvel on see meemi ja nalja vormis ning rahva seas väga populaarne. Tõukub see iidsest loost, et kui jaaniööl üheksa eri lille noppida ja padja alla peita, siis võib unes näha oma tulevast kallimat.

Jaanipäev on eestlaste jaoks aasta üks tähtamaid päevi. Foto: Shutterstock

Remiksi on rahvasuus saanud ka kuulus jaanihitt «Jaanipäev», mille uued sõnad kõlavad: «Ütle, kus ma manti teha tohin, igal pool on noorsoopolitsei.» Kõigi väärt uskumuste ja legendide kiuste on jaaniöö paraku ka raju joomise ja ülesöömise pidu, mis vahel kipub kõik muud kombed isegi varjutama.

Väärt vastualgatus on selgi aastal aktiivselt leviv «Selge grupijuhi» liikumine. Propageerib seda tervislikku traditsiooni Kuku raadio. Selge grupijuhi töö on väga tähtis: sõidutada pere ja sõbrad jaanipäeva nautima ning kui tuleb aeg peolt lahkuda, siis ka koju. Ning silma peal hoida, et keegi vindisena rooli ei istuks. Elupäästja amet – ei vähemat! Ja kui otsida tõeliselt elumuutvat traditsiooni, siis selgeks grupijuhiks hakkamine on kahtlemata hea – hoiad ära ilmselt nii mõnegi mõttetu õnnetuse.

Mida tegid pärimuse järgi vanad eestlased jaanipäeval?