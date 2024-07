Värskelt metsaonnist naasnud Triin jagab tänases osas muljeid, mida põnevat ta nägi ja koges, kuid rõõmsale kogemusele heidab varju tänase saate teine osa...

Lääne-Virumaa metsaonnis Eesti loodusrikkusega tutvunud Triin on kogemusest sillas. «Pulss lõi lakke nagu oleks 17 minutit jalgrattaga vändanud – VAATA MÕMMI! Mul on kümne meetri kaugusel siin mõmmi!» meenutab Triin elevust, kui vaatlusonnist paistis talle vastu karu. Loom oli nii armas, et tema kihvadest ja küünistest hoolimata oleks Triin tahtnud talle kaissu ronida ja sügada. Seda õnneks ta ei teinud, kuna ilmselt oleks see jäänud Triini viimaseks hurraaks.

«Vaatad ühele poole – karu. Vaatad teisele poole – metssiga. Üks hetk peeretas mäger nii kõvasti, et siga ehmus! See kärakas oli nii vinge, et ta ise ka ehmatas. Jõle äge loom muidu, Adidase triibud seljas,» meenutab Triin metsas kogetut.

Ta räägib, et selline loomavaatlus, kus elukad tegutsevad oma loomulikus keskkonnas talle sobib, kuid loomaaedadest hoiab Triin eemale. «Ma saan aru, milleks need vajalikud on, kuid mina pigem seal ei käi,» selgitab ta.

Kui saate esimene pool on täis rõõmu, siis teist poolt saadab argielu ahastus – teetööd. «Kui rattaga läbi kesklinna sõita, siis on see ikka korralik ajude ragistamine. Eriti kui tahad olla eeskujulik rattur ja sõita rattateel – need saavad lihtsalt kuskil suvalises kohas otsa. Kas seal saabki linna rattastrateegia otsa?» kurdab Madis.

Omaette ooper on ka ajutiselt üles seatud sildid jalakäijatele, mis tihti räägivad üksteisele vastu ning siltide järgi liikumiseks tuleks end pooleks rebida, et jaguks üks pool ühele ja teine teisele poole tänavat kõndima. Hetkel leiavad aga kõik kolm, et kesklinna seiklusrajad on hetkel talutavad ning teevad rohkem nalja kui tuska. Aga mis saab siis kui õues sajab lörtsi ja on külm? «Minul on usk kadunud, et midagi valmis saab,» võtab Triin selle teema kokku.

Saates tuleb veel juttu trammi- ja trollimajandusest, mis kindlasti paljudel tallinlastel hulga emotsioone tekitab. Kuid kannatame eestlaslikult ära ja ehk läheb kunagi paremaks. Kuid hoidke alt, sest kogu olukorra arhitektist sai just taristuminister...

