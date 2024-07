Armas, aga kuri! Need on staaride kõige veidramad lemmikloomad

Kidmani sõnul võluvad teda alpakade juures nende ülimalt sõbralik loomus ja ilusad pikad ripsmed. Lisaks ei ole tema alpakades jaoks mingi probleem rihma otsas jalutamas käia, kirjutab Live Journal.

Kidman on enda sõnul suur loomasõber, aga oma esimese koera võttis ta alles 2019. aastal. See on armas puudel nimega Julian. Tal on ka mitu kassi ja jänes. Lõuna-Ameerikast pärit alpakad on loomult väga sotsiaalsed loomad ning neil on tugev karjainstinkt, mistõttu vajavad nad liigikaaslaste lähedust.

Reese Witherspoon ja kääbuseeslid

Näitlejanna Reese Witherspoon avaldas kuulsas Ellen Degeneresi telesaates, et peab oma Californias asuvas rantšos kahte eeslit, kes kannavad nime Honkey ja Tonkey. Lisaks sellele on ta pidanud ka kahte siga ja kolme kitse, rääkimata kanadest, hobusest ja koertest. Witherspooni sõnul on loomade pidamine laste jaoks väga kasulik, sest õpetab kaastundlikkust ja kohusetunnet, vahendab Daily Mail.

Reese Witherspoon. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS / Scanpix

Näitlejanna naabrid ei olnud eeslite pidamisega aga sugugi rahul ning seda väga mõistetaval põhjusel. Naabrite sõnul teevad eeslid nimelt liiga valju häält, nii et pidevad «ii-haa» hõiked segavat lausa igapäevast elu, vahendas US Weekly. Kohaliku elaniku sõnul saadeti Reese'le isegi kaebekiri. Sellest hoolimata on näitlejatar kohalike seas väga armastatud ning pole teada, kas ta kirja üldse kätte sai.

David Beckham ja minisead

Tundub, et miniatuursed koduloomad on kuulsuste jaoks eriti ahvatlevad. 2009. aastal tegi Victoria Beckham oma abikaasale Davidile väga eksklusiivsed kingituse ja kinkis talle kaks minisiga, kes said peretuttavate järgi nimeks Elton John ja David Furnish.

Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Minisead on tavalisest seast väiksemat kasvu, kaaludes kuni 30 kilogrammi ning on aastate jooksul koduloomana üha enam populaarsust kogunud. Väljaande The Standard teatel maksid sead kokku 1665 eurot. Paarile lähedalseisva allika sõnul oli Victoira väga õnnelik, et suutis oma abikaasale sedavõrd erilise kingituse teha. Mida muud kinkida multimiljonärile, kellel on kõik juba olemas?