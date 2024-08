Kui praegu toimuks staaride olümpiamängud, mille ala oleks kiirelt valmis saamine, paneks selle elegantse kergusega kinni meie Eesti esindaja Anne Veski. Kell näitab viis minutit enne (!!!) kokku lepitud võtteaega ja tema on juba kõrgläikes kaunis – sillerdav leopardimustriga rüü seljas, neoonroosa tüllsall õlgadel, jumestatud ja juuksesalgud paika sätitud. «Kõik sõdurid peavad reas olema,» viskab ta humoorikalt. Kui on aeg särada, siis Anne särab.

Anne Veski on üks väheseid artiste, kes ühendab inimesi üle vanusepiiride. «Anne on lege,» ütlevad 17-aastased, aga samavõrra on ta laulude sõnad peas 70-aastastel. Alles äsja laulis ühel suvekontserdil hingestatult tema lugu kaasa 3-aastane poiss. Anne ei usu ka seda, et kedagi vanuse pärast kõrvale lükataks, võti peitub hoopis muus. «Kui sa lased ise enese longu, siis keegi ei tule sind upitama.»