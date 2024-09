Evelin Ojamets on roheliste silmadega säravalt kaunis blondiin, kes äratab tähelepanu ka Tallinnas. Kui aga seesama naine astus maha Napoli rongijaamas, jooksis linn talle tormi. «Ja mulle ei meeldinud see üldse!»

Ometi pani saatuse vingerpuss ta mõni aasta hiljem armuma ja lausa Napolisse kolima. Nagu romantilises filmis. «Jah, see oli täielik klišee,» naerab naine ja jagab oma lugu.

Evelin Ojamets elab praeguseks Napolis kümmenkond aastat ja peab seda paika oma koduks. Ta tunneb end Itaalia kirgede tormi keskel väga mugavalt – tulised tunded on täiesti tema element. Lisaks leidis ta Itaaliast armastuse. Evelinil on kodu ka Tallinnas, aga aina enam kisub kõige naha ja karvadega Napolisse. Kuid kogu see ilus armulugu algas sootuks teisiti ja võinuks krahhiga lõppeda juba esimesel kohtumisel.