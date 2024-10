Telemaailm on pöörane ja täis saladusi – režissöör Anna Stepanova aitab need lahti muukida. Näiteks avaldab Anna, et kui näed videos kohutav välja, siis pole vaja end koledaks pidada, asi võib olla hoopis muus. Lisaks räägime, mis toimus äsja alanud parima seriaali «Papsid» võtteplatsil ning kuidas taltsutada madusid ja mehi - tule meiega!