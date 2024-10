Mis saab pisikesest tüdrukust, kes jääb ilma oma emast-isast? Keda kimbutavad paanikahood? Karmen Pedarut pole elu just hellitanud. Kuid tema ammutas katsumustest tahtejõudu ja pööras ärevuse loominguks. Maailma tippmodellide sekka jõudnud Eesti kaunitar võidab aina enam tuntust ka oma siidist kallistusega, mida kanda just kodus.

See võib kõlada natuke klišeelikult, aga see tuleneb mul ilmselt lapsepõlvest. Mul oli lapsepõlves väga vähe armastust, keegi ei kallistanud kunagi, ja õrnust oli ju kuidagi vaja. Pidžaamat selga pannes ununevad stress ja mured.

Inimesed tõsimeeli usuvad, et modelli töö on maailma kõige kergem. Lihtsalt oled ilus. Mis on reaalsus?

Moenädalatel on kurnav see, et sa ei maga mitte kunagi. Kujuta ette, keegi tirib su juukseid viis korda päevas, ja su nägu on nagu carpaccio päeva lõpuks. Meik peale, meik maha, kogu aeg üks õudne kraapimine. Diskrimineerimist või kellegi kohtusse kaebamist toona ei olnud. Ükskord pandi meid trepikotta kuueks tunniks kinni – seal oli kottpime ja külm...