NAISTEJUTUD Terapeut hoiatab: «Naine, kes on tugev nagu tank, alandab meest»

Paljud eesti naised on tõesõna kangelannad. Meile tundub see ainus võimalik viis eluga toime tulla, kuid tegelikult on olemas ka teisi teid. Õnnelikumaid, endast hoolivamaid, kergemaid ja paradoksaalsel moel isegi edukamaid.

«Tugevust saab väljendada praktilise poole pealt – ma saan oma asjadega hakkama. Aga teine pool on see, kuidas ma näitan ennast – kas ma näitan seda, mis minu sees tegelikult toimub? Või ma varjan ja manipuleerin teiste inimestega? See on asi, mis ühiskonnas kahjuks toimub!» Miks on nii tavaline oma tõeline isiksus ja naiselikkus tugevuse maski taha peita? Sest ühiskonnas seda väärtustatakse. Ja väga riskantne on minna valitseva mõttelaadiga vastuollu. «Ei ole seda julgust, et avada ennast ja hakata südamlikult suhtlema. Aga ma ütleksin, et see on probleem!»

Naine olgu tugev? Salamisi elab see arusaam ühiskonnas siiamaani. Foto: Shutterstock

Mis on naise vari?

Miks me lubame endale just teatud käitumist ja keelame teisi? Kuidas meie ise end naistena näeme? Kuidas me end suhetes julgeme väljendada? Ja kuidas mehed praegu naistest aru saavad? Kõiges selles mängib väga tugevat, kuid sageli nähtamatut rolli naise vari. Varjuks võib nimetada teadvustamata osa sellest, milliste ootuste ja reeglite järgi me üritame painutada ja vormida oma tegelikku autentset olemust.