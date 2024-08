NAISTEJUTUD Just see on põhjus, miks suur osa naisi on paksud, vaesed ja ilma meheta

Paksukstegija, mida ei teata

Triin Katariina puhul ütleb nii mõnigi salamisi: mis temal viga naiserengias hõljuda, ise kaunis ja sale, aga kuidas teised naised saavad? Triin tunnistab, et on tegelikult elus nii mõnigi kord soovinud hoopis vastupidist. «Et oleks mul ka natuke rohkem liha luudel,» naerab ta. «Aga seal Võrus hea elu peal olen ma saanud täiesti normaalkaalu.» Vestluse käigus jõuame aga tõdemuseni, et meid muudavad raskeks me emotsioonid, mille me alla neelame, sest ei julge neid väljendad. Mis me nendega teeme? Neelame alla ja kanname edaspidi kaasas. Pahameel, solvumine, rahulolematus, viha – kõik see võib muuta meid õnnetumaks ja meie suhted keerukamaks, aga väljenduda ka kilodes.

«Üks suur tarkus on see: kuula neid õpetajaid, kelle elu sulle meeldib,» soovitab Triin. «Minul on ka elu jooksul erinevatel inimestel olnud öelda üht ja teist minu suhtevalikute kohta. Ja ühel hetkel vaatasin nende inimeste endi suhteid. Ja kui tegemist on kibestunud vanatüdrukuga, kes leiabki, et see on hirmus lugu, et mina olen nii kirglik ja kergemeelne...» Kui sa ei taha samasugust elu endale, siis miks peaks kaalu omama selle inimese arvamus? «Me muutume nende inimeste sarnaseks, kelle nõuandeid me kuulame ja kelle õpetusi me järgime. On väga palju edukaid inimesi, kes muudkui rahmeldavad – siis tema ei ole minu guru. Sest mina eelistan elu, mida oleks aega ka nautida.»