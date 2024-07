NAISTEJUTUD Hea seksi suur saladus: kui sa ei tunne naudingut, siis...

Heidi lisab humoorikalt, et sügavate kontaktide leidmiseks ja loomiseks on tantrafestival tegelikult väga hea koht. Miks? Keegi ei teeskle ega peida end maskide taha. Meelemürgid on keelatud, isegi meiki enamasti keegi ei kanna. «Need inimesed seal on puhtad nii vaimselt, füüsiliselt kui energeetiliselt, ei ole mingeid alkomaske. Sa näed inimest sellisel moel, nagu sa näeksid võib-olla kümnendal kohtingul, maskid on kohe maas! Mind nii kõnetas see mõte.» Kuid kohtumiste kõrval on see hea koht õppida julgelt ja selgelt kehtestama ka enda piire – kõik inimesed sulle ei sobi ja see on koht öelda: ei! Lähenemise peatamiseks on olemas selged žestid ja soovimatu füüsilise tähelepanu peatamiseks on olemas hellad viisid, mis teist ei solva – nendest kuuled pikemalt saates.