NAISTEJUTUD ⟩ Naised ei taha? See on jama! Iga naine süttib, kui...

«Võrdne panustamine suhtes ja koormuse jaotamine on hästi olulised,» rõhutab seksuloog. See aitab selgelt kaasa kestvale ja rahuldust pakkuvale seksuaalelule. «Aga ära tee seda ainult selle pärast, et ma saaksin seksi! Ära pese nõusid selle pärast või ära paku naisele ärakuulamist ainult selle pärast. Mida ma ka kohtan – mees kannatab naisele vajaliku ära, et saada, mida tema tahab. Ei! See peab olema suhte essents. See, et me oleme partnerid, me toetame teineteist, me oleme lähedased.»

Miks naiste Viagrat pole olemas?

Sinine tablett meestele ja roosa pill naistele, kõik on otsekohe valmis voodisse hüppama ja hakkamist täis? Sellist asja pole leitud ja see pole kahjuks ka leitav. Sest naise seksuaalsus toimib täiesti teisiti. Naist ei huvita armatsedes mitte tehnika, vaid tunded. Võid olla üliosav, aga kui unustad naise emotsioone hea sõnaga äratada ja tema hinge lähedusega puudutada, siis tema jaoks jääb see kõik väheoluliseks. Jah, naine võib orgasme kogeda, aga üksnes füüsiliselt tajutuna ta meest sellegipoolest armastama ei hakka. Keeruline? Kui sa ei tea, siis jah. Kui tead, muutuvad asjad lihtsaks.

Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa: inimestele on vabastav mõelda, et seks ei keerle ümber peenise

«Sekspositiivseks»

Kristina otsekohene, humoorikast ja uljas laad asjadest rääkida muudab seksuaalsusesse süvenemise lihtsaks ja nauditavaks. Füüsilise läheduse olulisus mängib rolli pea igas heas paarisuhtes. Aga milline on seks, mida nautida? Selline, mis inimese endaga orgaaniliselt sobib. Manuaalide kaudu seda ei leia, enesetunnetuse ja kaaslase usaldamise kaudu aga küll. Kurb on see kui isiklikku ja intiimset asja aetakse võõra käsikirja järgi, nii nagu «peab». Lihtne on tunda end imelikuna, olles lihtsalt ehe. Raamat kinnitab julgustavalt: sinuga ei ole midagi viltu, hoopis ühiskonna ja seksuaalkultuuriga on. Jõustav, tõstev, vabastav lugemine, mis võiks olla soojalt soovituslik enda seksuaalsust alles avastavatele noortele, kuid on kasulik igaühele, kes soovib paremat sidet endaga ja paremat seksi oma ellu.

Kristina Birk-Vellemaa soovitab seda suurepärast inglisekeelset raamatut, kuna stress ja seksuaalsus on otseselt ja väga tihedalt seotud. Kui inimene kaotab kontakti oma kehaga, on tihti põhjus see, et tema stressitase on lihtsalt liiga kõrge.

Naised, kes soovivad olla head ja kõiki õnnelikuks teha, lõpetavad sageli üsna lootusetus kohas – tunnevad end ülekoormatuna, ärakasutatuna, elu poolt üle sõidetuna ja väärtusetuna. Üsna võimatu on sellises seisus tunda end seksika ja mängulisena. Paradoksaalsel kombel naised, kes annavad kaugelt rohkem kui oleks ootuspärane ja paras, tunnevad ikka veel, et nende panus pole piisav. Ja nemad ise pole kaugeltki mitte piisavad! Tuleb tuttav ette? Loe seda päästvat raamatut.

Emily Nagoski

Rahvusvaheline bestseller täis kõige puhtamat ja ausamat sekspositiivsust. Ole see, kes sa oled, ja soovi seda, mida sa päriselt soovid.

Teadlased on üle kümnendi püüdnud töötada välja «roosat tabletti», mis mõjuks naistele nagu Viagra meestele. Miks pole see õnnestunud? See raamat teeb selgeks, miks säärasest tabletist ei leia kunagi lahendust.

New York Timesi menuk «Leia oma kirg» on ladusas keeles kirjutatud teaduslik ülevaade naiste seksuaalsuse toimimisest. Teadusuuringud näitavad, et rahuldava seksielu saavutamisel pole tähtsaimaks faktoriks mitte see, mida ja kuidas voodis teed, vaid see, mis tundeid see sinus tekitab. See tähendab, et stress, meeleolu, usaldus ja kehapilt pole naiste seksuaalse heaolu kõrvalised faktorid, vaid asuvad selle keskmes. Kui neid tundeid mõjutada oskad, saad luua endale parema ja nauditavama seksielu, kui võimalikuks pidasid.