NAISTEJUTUD ⟩ Silja Siller: palju konni tuli suudelda, enne kui tõelise armastuse leidsin

Silja leiab, et üksinduses ei saa süüdistada kedagi, kes pole ellu õigel ajal tulnud. Kus sa ise olid, et teda kohata? Iseendast sõltub ikka väga pallju. Ja nii ebapopulaarsena kui see ka ei kõla - sa oled üksi, sest teed deitides ikka neidsamu lolle vigu!

Kohtingute maailmameister

Silja Siller ise on deitimise maailmameister – ta on käinud lugematul arvul kohtingutel. Ja selle teekonna käigus ka rikkalikult kasulikke nippe kõrva taha pannud. «Mina olen detilinud kogu oma teadliku täiskasvanuelu,» räägib Silja naeratades.

«Kuna ma olen katkisest perest ja ei ole ise näinud, kuidas ema-isa teineteisele armastust pakuvad. Ja mulle väga meeldis, et sain alguses suhelda veebis ja läbi suhtlemise ja mitmete sadade konnade suudlemise lõpuks jõuda selleni, et leidnud päris oma elu armastuse.»

Kohtingutarkus – mida teha, mida mitte?

Ole avatud!

Ära sea liiga palju piiranguid, kriteeriume ega ootusi. Hoia oma meeled avatud ja uuri uue kaaslase käest tema väärtushinnangute ja maailmavaate kohta, pane tähele tema käitumist teenindava personali suhtes restoranis ning avasta tema unistusi ja salasoove. Pea meeles, et mitmekesisus on elu vürts ning olulised on inimese süda ja käitumine, mitte tema pilt, pikkus või pärandus!

Jää iseendaks!

Ausus on võti! Parimad valikud tulevad sisetunnet usaldades, mitte teiste arvamusi kuulates. Kui sulle meeldib õhtuti raamatut lugeda või kassivideoid vaadata, kui eelistad pigem vara magama minna ja väldid ööklubides käimist, siis ole selle üle uhke ja võta see omaks. Eduka partnerluse võti on mõista, et mida vanemaks saame, seda rohkem hoiame kinni sissejuurdunud harjumustest ning meil kõigil on omad veidrused. Eesmärk on leida keegi, kellele sinu veidrused sobivad ja kes toetab sind igas olukorras.

Võta elu ja deitimist huumoriga!

Tänapäeval võib deitimine olla põnev seiklus või tragikomöödia kuubis, mistõttu oskus naerda on sel teekonnal suurepärane kaaslane. Võta iga uut osa sellest raamatust põnevikuna ja mine julgelt kohtuma uute vahvate tegelastega. Luba endal huumoriga, naeratades ja vahel ka naerdes avastada ning usaldada elu, nii jõuad ühel hetkel oma kangelaseni!

Naudi uusi kogemusi!

Internet pakub lõputuid võimalusi uute inimestega kohtumiseks. Ainus, kes su unistustel ees seisab, oled sina ise. Astu mugavustsoonist välja ja proovi midagi uut. Minge parki jalutama, käige tantsutunnis, kokake koos, mängige keeglit. Isegi kui kaaslane ei ole alati õhinaga kaasas, saad vähemalt ise avastada midagi uut. Ja võib-olla ootab sind paindliku suhtumise eest meeldiv üllatus.

Kõik ei ole kuld, mida veebis näed!

Internet on täis müütilisi olendeid, nagu «täiuslikud kõhulihased» ja «ausad poliitikud». Veebimaailmas pole vaja iga esimest pilti kohe uskuma jääda! Iga profiilipilt ei vasta sada protsenti tegelikkusele. Soovitan suhtlusesse pühenduda ja õppida inimest tundma, mitte lasta pildimaagial end pilvedesse lennutada ja muretseda, kas kohtudes saad lotovõidu ja õige pildi või mitte. Pettumuste vältimiseks kasuta kriitilist mõtlemist, esita küsimusi ja kuula täpselt vastuseid. Ennekõike aga usalda oma sisetunnet.

Ära lase end pettumustest häirida!

Deitimine võib olla nagu karussell, täis pööraseid tõuse ja mõõnu. Mõni kohting on vinge ja imeline, mõni teine lausa kohutav. Ära lase end ühel või kahel ebaõnnestunud kohtingul heidutada. Õige inimene võib olla vaid ühe swipe’i kaugusel ja vahel on vaja suudelda 25 konna, et leida see õige. Kuidas sa muidu tead, mis sulle meeldib ja sobib, kui sa ei proovi erinevaid variante! Otsi senikaua, kuni süda tunneb, et oled kohale jõudnud, ja siis naudi rõõmuga!

Ole avatud uutele võimalustele. Armastus võib sind tabada kõige ootamatumal hetkel ja kohas. Ära karda sõprade korraldatud kohtumistel tutvuda uute inimestega või võtta vastu kohtingukutset kelleltki, keda veel ei tunne. Elu on täis üllatusi ning sinu ideaalne kaaslane võib olla ükskõik kus. Ole võimalusteks valmis.

Allikas: Silja Siller «Rõõmu 50 roosat varjundit»