NAISTEJUTUD ⟩ Lisette pihtimus: «Ta oli õrnalt vägivaldne. Eluohtlik ju polnud...»

«Tegelikult see on ärevus. Sain aru, et see ei võta minult energiat, kui ma naeratan inimestele ja suhtun neisse hästi,» taipas Lisette. «See ei ole raske.»

Teiste õpetuste ja kõikvõimalike eluõpetajate suhtes soovitab ta aga säilitada valvsust. «Mina ise kadusin ühel hetkel spirituaalsusesse ära,» tunnistab naine. «Siuke tunne, nagu oleks mitu aastat lihtsalt udu sees elanud. Ma ei ütle, et spirituaalsus on halb, see aitab paljusid. Aga see, mis on ühiskonnas võimust võtnud, on ülekäte läinud! Ennast tuleb sel teekonnal hoida.»

Lisette usub, et nagu temagi kannatab diagnoosimata ärevushäire all palju inimesi, kes pole sellest teadlikud. Ta ise sai oma probleemist aru perearsti toetusel ja on lõputult tänulik. «Ärevushäire, millega ei ole tegeletud, rikub elus väga palju asju ära,» teab naine. «Mingi üldine värelus on kogu aeg sinu sees. See sunnib sind midagi tegema. Sa ei saa isegi ennast vaikseks tõmmata ega päriselt kohale tulla. See oligi mõistmine, et aeglane elu on minu teema. See mõtteviis toob hetkesse ja võtab kogu selle taustamüra sealt tagant ära.»