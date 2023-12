NAISTEJUTUD ⟩ Rene Bürkland: «Me teeme end ise haigeks. Mõni saab aru alles siis, kui kirstu kaas kinni pannakse!»

«Ingver soojendab mao energiat ja kopsu energiat,» selgitab Bürkland. «Ta on väga hea külmetushaigustega võitlemiseks nende algfaasis ja seedimise tugevdamiseks. Ingver soojendav meie keskust – me oleme tasakaalus, me suudame välisele adekvaatselt reageerida ja tagasi enda sisse tulla.»

Kasulik ette teada: kevade maitse

Talv pole igavene, nii tasub juba end häälestada ka peagi saabuvale kevadele. «Kevadine maitse on vürtsikas,» juhendab asjatundja. «Ja on ainult üks kõige parem asi, mis kevadel kasvab – karulauk. Ta on terav, olemuselt soe ja äratab organismi kevadel üles.»

Miks me nii tihti kannatame kevadväsimuse all? «See on norm, et me talvel töötame ja suvel puhkame, aga tegelikult peaksime me just talvel rahulikult võtma,» sõnab Bürkland. «See ei tähenda seda, et peaksime talv läbi ahju peal lamama. Aga meie eesmärk on hoida soojust ja energiat keha sees. Mis selle välja toob? Väga tugev treening näiteks. Hiina meditsiini järgi peab talvel hoidma energiat. Siis saad kevadel ärgata. Kui sa talvel kulutad oma energia ära, siis oledki kevadel väsinud – sul pole seest midagi pinnale tuua ja pind jääb hõredaks. See on meie mõistes immuunsus. Sellepärast me haigestumegi.»

Rene Bürklandi raamatud

Tark tee terviseni. Hiina toitumisteraapia tervise tugevdamiseks ja haigustest paranemiseks

Praktilise käsiraamatu vormis kokku pandud terviseõpik, mis võiks olla igas kodus. Rene aitab aru saada, kuidas energiaid kehas mõista ja tasakaalus hoida. Loe, kasuta ja püsi terve! «Hiina meditsiin märkab tasakaalutust väga palju varem kui Lääne meditsiin diagnoosib haiguse,» selgitab autor. «Mida varem tasakaalutust märkad ja korrigeerid, seda kergem see on.»

Rene põhimõtetest on iseäranis sümpaatne see, et ta pole ühegi toitumisteooria ega moedieedi ori. Ta ütleb rahulikult – igaüks on unikaalne! Söö seda, mis sind täna toetab. Hiina meditsiinil tuginev toitumine tugevdab organismi, aitab ennetada haigusi ja nendest kiiremini terveneda. Raamatust saab teada, milline toit sobib eri kehatüüpidele, kuidas valida toitu vastavalt aastaaegadele, millised toidud sobivad külmetushaiguste, seedeprobleemide, ülekaalu, väsimuse, valude ja teiste terviseprobleemide korral. Rene Bürkland on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üldarstina ning Tallinna Ülikooli psühholoogina. Ta on neli aastat õppinud Nanjingi ja Bejingi Hiina meditsiini ülikoolis hiina keelt, akupunktuuri, taimravi, gigong'i ja tuina-massaaži. Praegu võtab ta Hiina meditsiini keskuses vastu patsiente, õpetab Hiina meditsiini ja gigong'i. Rene Bürklandi raamatust on antud välja mitmeid kordustrükke ja aina enam inimesi leiab sellest endale kasulikku.

Kui Rene Bürkland mõistis, et huvi tema teadmiste vastu on palju suurem, kui ta üks-ühele konsultatsioonides edasi jõuab anda, koondas ta oma tõed raamatusse. See on imeline tervise käsiraamat, mis soovitab: märka ennast, pane tähele varaseid sümptomeid ja hoia ära tõsised haigused. Muuda eluviisi, toitumist ja tempot ja anna kehale võimalus terveneda. Hiinas pikalt elanud ja töötanud tohter jõudis Eestisse tagasi 2009. aastal, rajas Hiina meditsiini keskuse ja nõustab tänagi patsiente.

Raamat on läbi müüdud, saadaval e-raamatuna.