NAISTEJUTUD ⟩ Praakmees: «Unustage armastus! Suhtes saab otsustavaks hoopis...»

«Mulle meeldib see sõna abielu,» ütleb Raul. «Suhtes me toetame oma partnerit. Mida mina saan teha, et sulle kergust pakkuda? Ja seda selleks, et sina saaksid pakkuda mulle kergust vastu.»

Mida on vaja enne armastust?

«Kergus» Foto: apollo.ee

Raul Kalev «Kergus»

Raul jätkab isiklike kogemuste ja ebaõnnestumise ausat jagamist raamatu vormis. Mis imeasi see on, mida suhe vajab, et armastusele üldse ruumi tekkida saab? Raul usub, et kergus. Ja suhte püsimine vajab sama. Aga mida me tavaliselt teeme? Laome oma ootused, unistused ja välja ütlemata soovid kõik kaaslasele kaela, nii et ta selle koorma all paratamatult kokku vajub. Raamatus avaldab Raul Kalev oma peamise saladuse, mis aitas teda oma paarisuhet päästa ja ümber pöörata: «Kergus on kestvate romantiliste tunnete eeltingimus.» Aga äkki on suhted erinevad ja saab siiski ilma kerguseta ka? «Ei saa,» on Raul Kalev veendunud.

«Armastuse varjatud sümmeetria» Foto: apollo.ee

Bert Hellinger, Gunthard Weber, Hunter Beaumont «Armastuse varjatud sümmeetria»

Saksa psühhoterapeut Hellinger sai tuntuks tervikliku lähenemise tõttu. Ta on ka üks konstellatsioonimeetodi looja.

Miks armastus tekib? Miks kaob? Kuidas see üldse töötab? Autor kirjeldab peidetud mustreid, mis võimaldavad armastusel peredes voolata või takistavad seda.

Raamat tugineb terapeudi kogemustele. Mis juhtub, kui me kahjustame armastust või ignoreerime seda, mida selle püsimiseks vaja? Kuidas kehva suhet tervendada? Armastuse korra seadused on dünaamilised, süsteemsed jõud, mis keerlevad meie peredes ja lähisuhetes. Kui neid häirida, väljendub see kannatustes ja haigustes. Ja ka vastupidi – tajume nende harmoonilist voolu kui heaolutunnet maailmas.

Kui soovite, et teie armastus õitseks, peate tuvastama armastuse korra seadused, mis piiravad ja toetavad armastust teie elus konkreetses olukorras, ning teil tuleb neid seadusi austusega järgida.

«8 armastuse reeglit» Foto: apollo.ee

Jay Shetty «Armastuse 8 reeglit»

Kuidas armastamine käib? Me astume ellu ilma omamata mingeid oskusi ja peame selle pinnalt tegema elu olulisimad otsused.

Seetõttu satume sageli suhetesse, ilma et meil oleks nendega toimetulekuks muud abivahendit peale romantiliste filmide ja popkultuuri. Ja need on ülimalt moonutatud ja petlikud!

New York Timesi menuki «Mõtle nagu munk» autor pakub ilmutusliku juhendi romantika iga etapi kohta, tuginedes iidsele tarkusele ja tänapäeva teadusele.

Jay Shetty ei käsitle armastust millegi taevaliku ja romantilisena, vaid esitab konkreetsed praktilised sammud, kuidas armastust kogeda ja kasvatada. Ta jagab teadmisi, kuidas üheskoos võita või kaotada, kuidas määratleda armastust ja miks lahkuminek maha ei murra. Palju kasulikke nippe ka selleks, et ära tunda petlikke lõkse, mida meile armastuse pähe müüakse, mis aga kindlasti ei ole armastus. Lisaks mõtlemapanevale sisule on raamat kergesti loetav.

Raul Kalev «Ilona tagasivõitmise lugu»

«Ilona tagasivõitmise lugu» Foto: apollo.ee

Kuidas Raulist sai praakmees? Väga lihtsalt – pikka aega arvas ta nagu keskmine eesti mees, et ta on igati kõva tegija ning kõiges on süüdi naine. Kuni see naine, muide juba teine naine, ootamatult lahkus. Siis hakkas ta vaatama, mis on ta isiklik panus suhtesse, ja nägi korraga realistlikku pilti. Praakmees – selle hinnangu andis ta endale ise. Mees, kes naist ei kuula, ei panusta, ei mõista teist ja ainult nõuab.

Kas inimene võib muutuda? Kas türannist ja manipulaatorist võib saada hea mees? See raamat on siiralt kirja pandud isiklik ja valus lugu suhetest. Haiget tegemistest, haavumistest, petmistest, vihast ja kirest. Raul on kohati nii siiras, et ühest mehest on seda raske uskuda! Ilona Abdullaeva ja Raul Kalev on partnerid ja raamatu autorid üheskoos. Mõni peatükk avab mehe, teine naise vaate, mis teeb peategelastega samastumise lihtsaks ja lugemise põnevaks.