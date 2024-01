NAISTEJUTUD ⟩ Heidi ja Taavi kirglik soovitus: seksige enne tüli! Ja siis...

Mis saab suhtes seal, kus romantilised filmid ja muinasjutud lõppevad? Siis lähevad armastajad teraapiasse! Sest mida ausam on suhe ja ehedam lähedus, seda enam toob kallim välja inimese varjupoole ning maha maetud emotsioonid. Ja see on valus.

Udujutt igavesest õnnest, kus kõik sujub sõnadeta ja iseenesest, tugineb sellele, et muinasjutt sai selle koha peal läbi. Heidi Hanso ja Taavi Püüa räägivad kirglikust suhtest ülimalt ausalt ja nii nagu see päriselt on.

Heidist ja Taavist õhkub kõige ehedamat armastuse sädet. Terve ruum saab nende saabudes täis soojust ja helgust. Aga samuti julgust - nende jaoks ei ole tabu rääkida siiralt ja otse südamest teemadest, mille juures paljud end kohmetuna tunnevad.

Seksige enne

«Ma kutsun ka üles seksima enne tüli,» teatab Heidi ulakalt, «ja siis vaatama pärast, kui palju tüli on alles.» Taavi naeratab selle peale soojalt. Mõlemad on seda trikki mitu korda katsetanud. Nend puhul töötab see suurepäraselt.

«Kui meil on füüsiline lähedus loodud, siis me oleme võimelised arutama ka kõige raskemaid teemasid ja sügavamaid punkte,» on Taavi kallimaga ühel nõul. «Ja kui me hoiame harmooniat, siin tõesti on õrna ja tugeva puudutamise teema. See pole lihtsalt vahekord. See on viis, kuidas meie kehad üksteisega suhtlevad. Kui me saavutame selle harmoonia ja me oleme täiesti võimelised seda tegema, siis me oleme ka võimelised omavahel arutama ükskõik mis teemasid. Ja see tasakaal kuidagi tantsib minul seal vahel.»

Stuudios on Heidi Hanso ja Taavi Püüa, «Naistejuttude» kuulajatele tuttavad kirglikud armastajad, kes tähistavad juba teist aastat üheskoos. Saade on hingeliigutavalt aus ja armastusest tulvil.

Heidi ja Taavi tähistavad oma suhte aastapäeva. Foto: Postimees

«Kõige sensuaalsem ja müstilisem mees!»