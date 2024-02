Kas tuleb tuttav ette? Keegi hüppab peale ja süüdistab sind. Siis võtab vastutusest pääsemiseks süütu ohvri rolli – kõik teevad mulle liiga! Ja tagatipuks kuuled selja taga räägitavat, et seesama alatu ründaja on õilis päästja. Hoopis sina oled see vastik ja paha! Mis siin toimub? Oled tiritud draamakolmnurka.

Kuidas sealt välja saab? Mentor, koolitaja ja pereterapeut Lilian Saage annab nõu. Ettevaatust – see saade on silmi avav, kuula lõpuni ja sa ei lase endaga enam kunagi manipuleerida!

Mis asi on draamakolmnurk? Kas see puudutab ka mind? On see ohtlik? Mis mind päästab? Vastused rõõmustavad ei ole. Jah – see puudutab sind kindlasti, sest draamakolmnurga kasutamine on väga sage. Jah, see on ohtlik – see võib täielikult hävitada su vaimse tervise, maine, edu ja suhte. Juhtimiskoolitaja, mentor ja pereterapeut Lilian Saage selgitab teema lahti ja pakub ka lahendusi.

«Draamakolmnurk tõepoolest on igapäevane,» kinnitab Lilian Saage - mentor, koolitaja ja pereterapeut. Foto: Eero Vabamägi

«Draamakolmnurk tõepoolest on igapäevane,» kinnitab Saage. «Sageli me ei märkagi seda, kuidas see meid kõiki puudutab.» Ta ei eita, et on ka ise draamakolmnurka kuulunud ilma, et sellest üldse aru saaks. «Mäletan, kuidas agressorist räägiti kui väga vihasest naisest. Ja agressori rollis olles inimesed ei märkagi, et nad tegelikult on ohvri rollis. Ma istusin seal ja mul vajus suu ammuli – issand, ta räägib ju minust! Enamik inimesi, kes mind tunnevad, ei usuks iialgi, et ma olen ohvri rollis olnud. Ma ei paista välja ohvrina. Aga me kõik oleme võimelised olema kõigis neis rollides. Enamik inimesi käitub draamakolmnurgas alateadlikult, nad ei tee seda teadlikult. Aga sellest hetkest alates, kui hakkad dünaamikast aru saama, tekib sul valik ja saad otsustada, kas sa tahad draamakolmnurgas olla või ei taha.»

Mis on draamakolmnurk ja kuidas see toimib? Foto: Postimees, Stephen Karpmani teooria alusel