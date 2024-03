«Mida mina kasvades nii palju ei saanud, kui ma oma pojale annan? See oli kasvõi väljendus – ma armastan sind. Kallistamine. Ja teadmine, et tõesti võib minu poole iga kell pöörduda. Usaldus, mida ma ei kuritarvita. Ja ükskõik, mis on – ma jään alati rahulikuks ja toeks, ma ei tümita! Püüan olla võimalikult hinnangutevaba.» Kairi tõdeb nukralt, et suur osa suhtlusest inimeste vahel keskendub sellele, mis on halvasti või mida tuleks paremini teha. Kiitust on vähe ja pai tegemist võiks olla kindlasti rohkem!

Eneseusu ehituskivid

Kairi elus jõudis pöördepunkt kätte 28–29-aastasena, kus ta sai aru – samamoodi edasi ei saa. «Hakkasin mõtlema – kes ma olen ja mis ma tahan?» Naine huvitus teadlikust enesearengust ja muutis spordiharrastuse püsivaks – see on aeg iseendale. Otsus oma elus muutusi teha ja tundmatusse sammuda kasvatas väga tugevalt eneseusku. Ja kuigi see oli alati raske, veendus naine iga kord – kui ta tunneb, et muutus on vajalik, siis see tõepoolest ongi vältimatu ja vajalik. «Kui palju asju jääb eos tegemata just sellepärast, et sul ei ole julgust seda sammu teha,» tõdeb vapper naine. «Sa ei ole mingis valdkonnas rahul? Aga siis muuda seda! On ju palju neid, kes jäävad selle sisse. Nad lihtsalt ongi rahulolematud ja loovad aina rahulolematust juurde selle asemel, et teha see samm. Ma ei peagi teadma seda lõppu! Ja jumala tore on – kui ma teaksin, see võtaks kogu lõbu ju ära.»