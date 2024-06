NAISTEJUTUD Miks mees ei taha seksida? Vastuseks tuli laviin kirju!

Miks mehed ei taha seksida? «Mehed elavad surve all, et nad peaksid kogu aeg tahtma, kogu aeg valmis olema. Ja siis tekib neis vastuolu – kui ma nii ei tunne, kas ma siis ei olegi piisavalt mees?» Tantraterapeut Igor Earthchild mõistab mehi. Ta on töötanud tuhandete meestega ning kuulnud neid tunnistamas asju, mida nad oma naisele iial öelda ei julge.

«Meie mehed on tühjaks lüpstud,» annab tatraõpetaja valusa ja karmi hinnangu. «Mehed ei peaks ennast selles sugugi süüdi tundma.» Igor märgib mõistvalt, et enamik mehi on end ebamehelikuna tundnud, kui tal iga kell seksiisu varnast võtta pole. Meestele ongi pandud ebainimlik ootus – keegi pole automaat, kes iga kell valmis paugutama.

Miks meestel kaob soov seksida? Mehed ise kirjutavad nii:

Seksiks peab olema kallis partner, õige aeg, õige koht, meeleolu,mugavus. Aga et minna kuhugi kedagi lantima, ei viitsi. R.T.

Jumal tänatud, et te räägite sellest. Mees usub, et ta peab. Alles hiljem mõtlebk, kas tahab ka... Ma usun, et suur osa mehi pole mitte kunagi kogenud vabadust, hellust, lähedust. See on elu muutev kogemus! Elu mehena on raske, aga see ei pea olema nii raske. R.H.

Ebaveetlev, näägutab, ämber, tund aega vaeva, et saab väikse värina... T.L

Kui naine on nii inetu et sõbrad hakkaksid mind halvustama siis ma of course ei seksi temaga. L.A.

Mis te jahute! Kui ei taha, siis tavaliselt naisel tissid nabani ning perse meeter... kes ikka tahaks. S.S.

«Me Too» ajastul ei julgegi seksida. Ei tea kes kõik veel kargab 20 aastat hiljem välja ja süüdistab vägistamises. K.K.

Mida oma naine laidab seda naabrinaine ülistab. Saa siis neist aru. R.R.

Naised kirjutavad nii:

Eks kõigil oma kogemused, hirmud ja ealised iseärasused. Lahendus on head suhted ja võimekus probleemidest rääkida ja neid mõista, arvustamata ja hindamata. P.V.

Tavaliselt on naised ikka need kes seksi ei taha.Mehed kargaksid kogu aeg. Minu arust on naised pideva pinge all! M.K.

Nii üllatav kui see ka pole ei taha mehed alati seksida, naistega võrreldes. Samadel põhjustel kui naisedki. V.P.

Kokku tuli veidi üle saja kirja, täname kõiki, kes oma mõtteid jagasid! Mis me teada saime: