Miks mõnda meest ei taha keegi, aga teine mõjub naistele kui magnet?

Naised nagu vesi ja mehed kui tuli

«Seksuaalsuse koha pealt saan välja tuua, et mehed on nagu tuli: tõmbad tikku, tuli läheb heleda leegiga põlema ja… varsti kustub ära. Naiste seksuaalsus on aga vesi. Kui sa teed teekannule tule alla, siis sa ootad: vesi soojeneb, siis ta mulksub, läheb keema ja on veel ka pärast tükk aega kuum. See mäng saab kesta pikalt. Sa saad naise üles soojendada, lasta tal jahtuda ja taas üles soojendada. See on väga tähtis võrdlus, et iga mees saaks mõista, kuidas naise seksuaalsus töötab,» lisab Igor ning soovitab meestel avastada ka naise keha täiesti uutel viisidel. «Naise keha on orgastiline igas kehaosas. Ei ole ainult suguelundid need, mida peaks erutama. Naine on suuteline kogema orgasme igasugustest kehaosadest, kõrvalestadest rinnanibudeni välja. Ta on ülekeha orgastiline olend. Kui sa neid aspekte vahekorra juures arvestada, su armatsemine muutub kardinaalselt,» kinnitab tantrist.