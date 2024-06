NAISTEJUTUD Suhtekriis viis depressiooni: «Tahtsin autoavarii teha! Sõita suure hooga vastu puud»

Suhted emotsionaalselt kättesaamatute meestega

Suhteid looma hakates lähtus naine sellest, kelle endale eeskujuks seadnud oli – otsis emotsionaalselt kättesaamatuid mehi. Sarnaseid tõsisemaid suhteid on tema elus olnud kolm-neli. «Mind on alati tõmmanud need salapärased, kes ei räägi endast midagi,» mõistab ta täna. «See mind trigerdab. Siis ma mõtlen – huvitav, mis inimene ta on, nii põnev!» Reaalsus on sageli küll vastupidine – mida kõrgemate müüridega inimene end kaitseb, seda katkisem, tühjem ja ebaküpsem ta sageli on. Pole seal mingit põnevust, ta tajub seda ise ka. Seepärast ongi vaja iga hinna eest valvata, et mitte keegi ligi ei saaks. Suletud kaaslase kõrval pole eriti tark ka lootust hellitada, et igatsetud lähedus kunagi õnnestuks luua ja teine oma südame avaks – see saab olla üksnes tema enese valik ja otsus, mitte sinu. «Ega keegi mind sinna kardinate taha ei ole lasknud.»

Lähisuhtes viib see läheduse puudumiseni, mis tekitab väljakannatamatut hingevalu. Aga me otsime tuttavat. Kes on lapsepõlves õppinud seostama armastust ebaturvalisusega, otsib seda ka täiskasvanuna ja nõiaring ei lõpe, enne kui omad hingehaavad leitud ja parandatud saavad. «Aga kuhu ma olen läbi nende suhete õnneks ka jõudnud – arusaamisele, miks ma neid alateadlikult ligi tõmban. Ma lahendan kogu aeg seda valukohta suhetes isaga. Mu isa oli hästi ebastabiilne, tema tujud võisid viie sekundi jooksul muutuda.» Noorele naisele oli kõige valusam mõistmine, et isal on tema suhtes väga suured ootused ja kõrged nõudmised, mis on täiesti erinevad sellest, kes ta päriselt on. Nii sai talle osaks pidev, hävitav rahulolematus. «Ma nägin, et seda rahulolu ei tulegi. Mitte kunagi. Ma lihtsalt otsustasin – ma ei jõua enam haiget saada, pingutada ja nutta. Aitab.» Kas isa tundis kunagi huvi ka, kes ta tütar päriselt on? «Ei! Mitte kunagi.» See on kahjuks lapsevanemate juures üldse mitte harv viga – sünnib laps, meie peas sünnib temast ideaalne visioon, mida asume teostama, aga ununeb märgata, kes see väike isiksus ise on. Küll oleks maailm ilus koht, kui me ei laoks teistele oma võõraid ootusi peale ja laseks inimestel ennast ise leida!