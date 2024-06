NAISTEJUTUD «Hea seks päästab kehva suhte!»

Millest mehed suhtes puudust tunnevad?

Hea sõna

Aastaid kestnud töös meestega on mehed seda kõige enam nimetanud. Meestele ei ole kombeks hästi öelda. Kuid mees on ometigi inimene – ta soovib, et teda ka märgataks! Et tema hoolt hinnataks. Mida tugevam ja vägevam mees, seda vähem positiivseid sõnu ta kuuleb – arvatakse, et ta teab isegi. «Mis on ka õige, mees peabki teadma oma väärtust, aga sellegipoolest tahaks ta seda kuulda.» Mehi oleks nii lihtne suhtes õnnelikumaks muuta, kui naine ütleks: «Tead, sa oled nii hea mees. Mul on nii hea meel, et sa seda kõike teed!» Aga sellist tunnustust enamik mehi ei saa! Pigem kuuleb ta seda, milles ta pole hea ja mida ta ei tee või valesti teeb.

Siiras tunnustus

Mees vajab, et naine usuks temasse, usaldaks teda, hindaks seda, mida ta teeb ning vaataks tema poole alt üles. «See annab mehele tohutult jõudu!» Kui naine näeb mehe potentsiaali ja eneseteostust, annab ta mehele tiivad. «Iga eduka mehe taga on teadlik naine – vaadake järgi!»

Hellus ja lähedus

«Tihtipeale mehed arvavad, et nad tahavad palju seksi,» purustab Igor levinud vääritimõistmise. «Tegelikult enamik juhtudel nii mehed kui naised tahavad lähedust.» Ehk mees pole mingi mingi panomasin, vaid hella hingega inimene, kes vajab lähedust ja vastuvõtmist. Seks on lihtsalt viis, mille kaudu ta end vastu võetuna ja lähedale lubatuna tunneb. Ta on näinud küllaga mehi, kes tulevad töötuppa seksijanustena, kuid avastavad puudutuse jõu ning lahkuvad rahulolevana. «Meil seksi ei toimu, aga meil on palju lähedust. Tal kriips on kõrvuni ja nädal aega on jumala rahulik.»

Teised mehed

Mees ei saa suhtes olla ainult oma naise päralt, ta vajab ka teiste meeste seltsi. See on asi, mida mõned naised unustama kipuvad ja tulemuseks on taas rahulolematu, aina naiselikumaks muutuv, õnnetu mees. «Kui mees on väga palju naise polaarsuses, siis ta kipub ennast ära kaotama, läheb pehmeks ja tema atraktiivsus ka kukub.» Igor soovitab meestele füüsilist tööd, sporti ja aktiivset tegevust teiste meestega koos. Mine metsa ja tee puid! Matka, tee lõket. See on fakt – ainult naise seltsist mehele ei piisa, tal on vaja ruumi ka mees olla.

Allikas: tantraterapeut Igor Earthchild Skalkin