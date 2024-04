NAISTEJUTUD Miks halvasti öelda on palju lihtsam kui hästi? Põhjus, mida enamus ei tea

Mida vähem teadmisi, seda enam hinnanguid

Halvasti ütlemise, kommenteerimise, kritiseerimise ja hinnangute andmise juures kehtib sageli üks huvitav asi – mida kitsam on vaade ja vähem teadmisi, seda rohkem tundub inimesele, et mina tean, kuidas käib! Ta on midagi selgeks õppinud ja hindab selle alusel kogu elu. Kuigi elu on hoopis teistsugune. Kui inimese vaatenurk on piiratud, siis iga teine võimalus on vale!

Ja kerge on anda negatiivset hinnangut kellelegi või millelegi, mis on võõras. Olgu see mingi tegu, hoiak, inimene või inimgrupp. Näiteks vihkavad tuliselt vähemusi need, kes ei tunne neist ainsatki. Või kurjustavad tugitoolisportlased halastamatult mõne sangari kallal, kes medalit ei saa. Aga kui võistleks oma küla Jüri, öeldaks mõistvalt – ta ju proovis, andis endast parima, seekord läks nii. Kes lahmivad, need tavaliselt ei tea.

«Mina arvan, et see on silmaringi küsimus,» leiab Merle. «See, kellel ei ole mingeid teadmisi ega tausta, kes lahmib lihtsalt puusalt... Sa ei saa tema arvamust ju tõsiselt võtta!» Kuid kurioossel kombel tema ise võtab ja ootab seda ka teistelt ning just sedalaadi ütlejad teevad meie avalikus ruumis kõige kõvemat häält.