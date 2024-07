NAISTEJUTUD Petise ohver: «See oli lõputu õudusunenägu! Ta alandas mind isegi selle eest, et olen seksikas naine»

«Ma olin lõpuks sellises lõksus, et ma ei näinud enam valgust tunneli lõpus,» meenutab naine. «Ma muutusin hästi tõsiseks, sest ma ei tohtinud midagi valesti öelda. Isegi mu laps ütles: «Ema, sa enam üldse ei naera! Mis sinuga juhtunud on?» Hakkasingi mõtlema, et mul on midagi viga. See on karm koht, kus naisena olla – ei soovita!»

Nartsissismist pikemalt

Nartsissistlikest suhetest on avaldatud palju raamatuid, kuna ohvritele tekitavad need kontaktid väga tõsiseid traumasid ja vaimse tervise probleeme. Ning lähedalt on väga raske aru saada, mida osav ja südametu manipulaator sinuga teeb.

«Nartsissistid minu ümber»

«Kuidas tulla toime enesearmastajatega»

Thomas Erikson

Kas oled kohanud inimesi, kes aina iseendast rääkida tahavad? Nad teavad kõike ja oskavad kõike, on näinud kõike ja teinud kõike. Nad peavad end teistest paremaks, ilusamaks ja edukamaks. Raamat aitab märgata hoitavaid signaale, sest hoolimata ebatervest mõjust tunduvad nartsissistid meeldivad inimesed ning pole midagi parata - ka meedia armastab neid kollaste lugude kangelastena. Sama autori sulest on ilmunud «Idioodid minu ümber», «Psühhopaadid minu ümber» ja «Tagasilöögid minu ümber». Nartsissist ise terapeudi juurde ei lähe, tema endas probleemi ei näe, aga kõik tema teele jäävad inimesed kannatavad kohutaval kombel.

«Passiivagressiivne varjatud nartsissist»

Debbie Mirza

Nartsissistid muutuvad üha kavalamaks ja peidavad oma julmad plaanid sageli heategija maski taha. «Ma ei saa ju halb olla, ma päästan siin maailma!» Aga just sellises rollis ongi kõige mõnusam kurja teha ning elusid hävitada.

Enamikule inimestest seostub nartsissist inimtüübiga, kes näeb ennast teistest paremana ega suuda talitseda raevu, kui ta oma tahtmist ei saa. Aga mis siis, kui nartsissist on üks kõige kenamaid inimesi, keda olete iial kohanud? Mis siis, kui ta on hea kuulaja, kui tema töö on teisi päästa või rõhutute ja vaevatute murede eest seista? (Vähemalt nii näib).

Varjatud nartsissistil on samad tunnused kui hästituntud varjamata tüübi esindajal. Erinevus seisneb selles, millal nad teisi kontrollivad ja nendega manipuleerivad, samuti selles, et teie väärtust pisendades teevad nad seda nii salakavalalt, et te isegi ei märka seda. Varjatud nartsissism on kõige suuremat kahju tegev nartsissismi vorm. Võite olla suhtes varjatud nartsissistiga aastakümneid ja ikka mitte mõista, et teid kontrollitakse, teiega manipuleeritakse ja teid väärkoheldakse psühholoogiliselt. Elu varjatud nartsissistiga kurnab teie vaimu ja paneb teid kahtlema omaenda mõistuses. Teile on aastaid valetatud, aitab!

«Ettevaatust, nartsissist!»

Markku Salo

Raamat teeb otsekoheselt selgeks, kes on kes. «Püüan juhendada lugejat, kuidas on võimalik isiksushäirega inimest ära tunda, kirjeldan kiusajate tavalisemaid trikke ning õpetan, kuidas sellisest õudusunenäost saaks vabaneda.»

Markku Salo on advokaat, kes on kurikaelte ja manipulaatoritega töötades kogunud rikkalikult tähelepanekuid nartsissistide kohta. Neil inimestel ei ole inimlikke jooni nagu südametunnistus, kaastunne, hirm ega kahtlused endas. Nad on ohtlikud!