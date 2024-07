NAISTEJUTUD «Depressioon aina kasvas, üritasin endale otsa peale teha. Kuid ühel päeval...»

Alkoholist loobumise mõjud

Kuid alkohol ei andnud oma ohvrit kergelt käest. «No see oli rõve, see oli vastik! Need võõrutusnähud olid ikka päris jubedad: tunne, et tahaks oksendada, enda kehas on vastik olla, selline meeletu janu – kõnnid poe klaasidest mööda ja sundmõte korrutab peas: «Mine võta see üks õlu!» Kui ma iga päev joon, siis minu närvisüsteem peab ju pingutama, et säiliksid mingidki kognitiivsed võimed. Ja kui alkohol läheb kehast välja, siis närvisüsteem paneb ikka edasi.» Karm oli, aga Silver ei andnud alla. «Esimesed päevad oli puhtalt eksisteerimine, aga liikumine aitas! Ma hakkasin jalutama selleks, et mitte juua.» Jalutamisest kasvas peagi jooks, mida mees varem vihkas. Ühes energia taastumisega hakkas ka vorm kiirelt paranema, isud tasakaalustuma ja kaal langema ilma et Silver sellega eraldi tegelenud oleks. Kõik tänu alkoholist loobumisele.

Silver tunnistab, et palju tõuget, isegi survet joomiseks saame me ka väljastpoolt. Jutt pole üksnes pakkujatest, aga ka eluvalikutest, mis sulle tegelikult ei sobi. See on ka depressiooni seeme. «Miks ma üldse sellist elu elan, mille välja kannatamiseks ma pean jooma?» küsis Silver enda käest. Ta tegutses müügi alal, pideva surve ja konkurentsi tingimustes, oli selles küll edukas, aga emotsionaalne pinge jättis oma jälje. Mees otsustas ametit vahetada ning kohe tundis, et osa depressiooni tekitavat koormat on kadunud. Teine avastus tuli uskumusest, et napsi võttes on ta lahedam semu. «Sain aru, et mul on need omadused ja iseloomujooned, mille saamiseks ma jõin, tegelikult kogu aeg olemas olnud. Ma ei tea, miks ma kartsin ja ei saanud neid ilma alkoholita üles leida. See on haige!» Seesama püha tõde kehtib paljude meie elus – tõstame klaasi eesmärgiga saada omadusi, mida me arvame, et meil pole. Kuid inimene on loodud selliselt, et meil on hinges igatsus väljendada jooni, mis meis on juba olemas. Need on lihtsalt kusagile kinni pakitud, ära peidetud või ebakindlustega sillutatud. Mis on võõras, seda me ei oska isegi soovida.