NAISTEJUTUD Eluohtlik! Uuringud kinnitavad, et napsuklaasist viib otsetee vähiga hauda

Väga ohtlik mürgine aine

Mis toimub inimese kehas alkoholi mõjul? «Igasugune alkohol on sisuliselt etanool,» selgitab teadlane Keiu Paapsi. «Etanoolist teeb organism esialgu sellise väga-väga mürgise ühendi, mille nimi on atseetaldehüüd. Organism saab aru, et tegemist on mürgiga ja see tuleks kehast võimalikult kiiresti väljutada. Kuid hästi erinev on see, kui palju seda atseetaldehüüdi tekib ja kui kiiresti ta lagundatakse. Esimene pool võrrandist on meie enda teha – kui palju ja kui kanget alkoholi me tarbime. Teine pool on aga geneetiline. On meie seas mõned inimesed, kes lagundavad seda ülikiiresti – need, kellel üldjuhul alkohol väga suuri probleeme enesetundes ei tekita. Ja on väike osa inimesi, kellel lagundamine on üliaeglane – need tavaliselt üldse ei tarvitagi, neil hakkab kohe halb.» Mõlemat äärmust on väike hulk, enamik inimkonnast – üle 60 protsendi – jääb skaala keskele, lagundamise kiirus on normaalne.