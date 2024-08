24 aastat oleme praeguseks koos olnud ning sellest ka väga palju aega koos veetnud. Enamik sellest ühisest ajast on äge ja põnev – täis inspiratsiooni, maailma avastamist, soojust ja tegutsemist. Kuna oleme mõlemad tulise loomu ja tugeva karakteriga, kuulub sellesse aega ka kokkupõrkeid, kriise ja tugevaid tundeid igas skaalas. Aga otsustab see, millised tunded suhtes domineerivad. Matemaatika selle suhte taga on väga hea – seda, mis teeb kõvasti haiget, on väga tillukene protsent. Ja seda, mis annab mõlemale palju head, on suur protsent.

Pika suhte saladus

Mis on pika suhte saladus? See oli kuulajate soov teada saada. Mina usun, et see on tänulikkus. Sageli kipub olema nii, et tahame suhetes rohkem saada ja vähem anda. Kui fookus on sellel, mida ma teise käest saan, on hästi lihtne muutuda rahulolematuks. Kergesti hakkab tunduma, et teine annab vähem või ta alguses lubas rohkem. Või avastad, et mingeid asju, mida sa tahad, sa sellest suhtest üldse ei saa!