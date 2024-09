NAISTEJUTUD Krista Lensin lasi oma uhked rinnad väiksemaks lõigata: «Enne oli suurus H, nüüd on...»

Enne narkoosi minekut joonistas doktor patsiendi kehale plaane, kui Krista purskus emotsioonidesse: «Oh issand, ma tegelikult nii kardan seda! Kogu seda taastumist ja haavasid ja kõike...» Dr. Simmo vastas rahulikult: «Jah, ma olen ka alati selle peale mõelnud, et nii tõsine, suur operatsioon, aga üldse pole valus.» Naine jäi üllatunult vait, aga see mõte tundub julgustav. Ja tagantjärele kinnitab ta, et arstil oli õigus – lõikus on väga tõsine, aga valu, mis operatsioonidega reeglina kaasneb, ei ole. «Huvitav, kas rindade nahk on siis nii tundetu,» imestab Krista. Kuid fakt on see, et tegemist on väga suure ja tõsise operatsiooniga. «See on korduvalt tõsisem kui näiteks rinnasuurendus,» rõhutab kõik ise läbi teinud naine. Just riskide tõttu. «Tuleb endale aru anda, et tegemist on ikkagi operatsiooniga ja igasugused asju võib juhtuda. Ja tuleb aru saada, et taastumine vajab rahu ja aega. Vahel kuulan kedagi, kes räägib: «No tegin selle opi ära ja juba järgmine päev tegin seda ja teist...» No tulge mõistusele! Kui sa tahad, et arsti tehtud meeletult suur töö ka tulemust annaks, ärge tassige kaste, ärge minge sauna, te rikute ära kõik selle, mis teine on teinud. Kõige rohkem tasubki karta seda, et alustate aktiivset elu liiga vara peale operatsiooni kui operatsiooni ennast. Mina olen selles mõttes väga tubli – ma teen kõik täpselt nii, nagu arst ütleb.»