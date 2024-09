NAISTEJUTUD Kuidas olla mees, keda naised imetlevad ja hindavad?

«Üks oluline märksõna veel on kohalolek,» lisab Rauno Liitmäe. «Ma tunnetasin seda sportlasena USAs õppides. Ameeriklaste puhul on soe tervitus ja lühike viisakusavaldus väga tavalised. Aga sa märkad, kuidas lause või kahe pärast ta juba vaatab ruumis ringi järgmist vestlust otsides. Nad ei ole kohal. Eestlased on väga erinevad – nad on pigem tagasihoidlikud ja ei otsi võõraga kontakti, aga kui sa eeslastega juba kontakti saad ja usalduse saavutad, siis siiramat inimest on raske leida. Ta on väga kohal.» See on meile, kaasmaalastele väga suur tunnustus. Rauno usub, et siiras soov olla kohal on suurim väärtus. «Ja vanemaks saades muutub see kuidagi selgemaks. EI ole tähtis seltskonna kvantiteet, vaid kvaliteet. Olen aru saanud, kuivõrd enam ma naudin sügavaid vestlusi ühe-kahe inimesega, kus me saame üksipulgi mingid teemad lahti võtta täielikus usalduses. See pakub nii palju enam, kui kuskil suures seltskonnas särada.»

Rauno tunnistab, et usalduslik vestlus loob emotsionaalset väärtust, aga aitab ka elus targemaks saada. Tema jaoks on kaalukad märksõnad mehe juures veel intelligentsus, soov areneda ja ambitsioon. Ta tunnistab, et kohati imetleb ja isegi kadestab ta inimesi, kelles see soov pidevalt edasi pürgida sama tugevalt ei pulbitse nagu temas eneses. Aga tema peab pidevalt edasi liikuma, uusi väljakutseid vastu võtma ja saavutama, teisiti ta ei saa. «Miskipärast enda pealt olen eeldanud, et kõik inimesed soovivad elus kusagile jõuda, aga see alati ei ole nii. See on kahe otsaga asi. Väga paljud on rahul sellega, kus nad on. Minul on meeletu soov kusagile jõuda ja ma ei tea, kas ma jõuangi sinna, et olla enda asjadega päriselt rahul.» Rauno leiab ka, et suhe peab olema mehe elus tähtsal kohal, aga kui kogu tema elu vaid selle ümber keerlebki, on tasakaalutus ja rahulolematus kerged tekkima. «Kui teine suhtepool on absoluutne prioriteet ja millelegi muule on juba raske keskenduda elus, siis varem või hiljem see asi niimoodi ei tööta. See on natuke toksiline. Hea suhe iseendaga on ikkagi ka terve suhte alus.»