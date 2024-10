Eesti parim seriaal «Papsid» on nagu röntgenpilt meeste salahirmudest, mida nad ei tahaks kunagi näidata. Aga kuidas sarja režissöör Anna Stepanova neid nii hästi teab? Kuidas ta sai sellise tundliku silma ja südame?

Tema enda elus on karm ja karastav seik - pisikesest tüdrukust peale on Anna kasvanud isata.

Telemaailm on pöörane ja täis saladusi – režissöör Anna Stepanova aitab need lahti muukida. Näiteks avaldab Anna, et kui näed videos kohutav välja, siis pole vaja end koledaks pidada, asi võib olla hoopis muus. Lisaks räägime, mis toimus äsja alanud parima seriaali «Papsid» võtteplatsil ning kuidas taltsutada madusid ja mehi - tule meiega!