«Lapsed ei ole siin selleks, et panna sind ennast paremini tundma või sind täiustada,» avaldab psühholoog lapsevanemate seas levinud hoiaku, mis paneb sageli võsukestele etteheiteid tegema või seadma neile ebarealistlikke ootusi, mis omakorda on soodne pinnas konfliktide tekkeks. Selle asemel, et otsida probleeme lapses, soovitab psühholoog vanematel hoopis iseendale otsa vaadata.