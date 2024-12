Köök on alati kodu süda, kuid pühade ajal muutub see veelgi olulisemaks – see on koht, kus valmivad hõrgutised, serveeritakse maitsvaid jooke ning jagatakse kõige soojemaid hetki pere ja sõpradega. Olgu sul plaanis hubane jõuluõhtu või sädelev aastavahetuse pidu, köök saab olla selle kõige loomulik keskpunkt. Allpool toon välja mõned nõuanded ja inspireerivad ideed, kuidas muuta oma köök pidude ajal nii praktiliseks kui ka stiilseks.