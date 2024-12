HEA ELU TEEJUHT Hüvasti üksindus! Nii leiab ka vana inimene uusi sõpru

Mida vanemaks inimene saab, seda vähemaks jääb tema ümber inimesi. Meie suhtlusringkonnad kahanevad, inimene muutub valivamaks, prioriteedid muutuvad, töö ja perekond tunduvad tähtsamad kui sotsialiseerumine. Kuid ühel hetkel – tihtipeale just pensionile jäädes – avastab inimene, et tema suhtluskond on hoopiski kokku kuivanud. Ja see ei ole enam üldse tore. Iga neljas 65+ ikka jõudnud inimene kinnitab, et tajub sotsiaalset isolatsiooni. Tahaks kellegagi rääkida, tahaks kuhugi minna, aga kellega?