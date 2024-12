INTERVJUU Armastatud sisulooja Sidni Tomson võtab aasta kokku: täitusid minu kõige suuremad unistused

Sidni sõnul tal erilisi jõulutraditsioone ei ole. «Meil ei ole perega ka kunagi otseselt mingi selline suurejooneline püha olnud. Aga ma arvan, et ma lähen oma sugulaste juurde maale kindlasti. Võib-olla see on üks minu jõulutraditsioon. Ja perega saan kokku! Mul pere muidu elab Soomes, siis nad tulevad Eestisse ja siis hängin perega,» sõnab ta.