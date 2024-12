Pime naine sattus teed ületades ohtlikku olukorda: võis küll olla, et autojuht koerale viipas, aga...

Pagan küll, ma ei kuulnud selja tagant kostva müra taustal mitte midagi, ei kuulnud, et minu eesoleva sõidurea peal on ka autod seisma jäänud, et teed anda kõledas tuules lõdisevale jalgsikõndijale, kes ei näe. Võib küll olla, et autojuhid on koerale naeratades viibanud, et minge üle tänava. Aga nagu mainitud, siis otsuseid tee ületamiseks ei tee koer, vaid mina. Mina kuulan, jälgin, otsustan, annan käskluse. Nojah, isegi autotulede vilgutamisest ei ole abi, kui teeveerel seisab inimene juhtkoera või valge kepiga. Ta lihtsalt ei näe seda.

Kaili Mikk juhtkoeraga. Foto: Erakogu

Mida see pikk ja naljakas jutt nüüd siis tähendab?

Hea liikleja! Kui Sa maldad oma auto soojas põues istudes teed anda temale, kes ei näe, kes on kas valge kepi või juhtkoeraga Su pilgu ees, siis ehk leiad veel neli-viis sekundit, et Sa ei hakkaks kohemaid sõitma, kui see inimene on ühe osa teest läbinud.

Aitäh Sulle ja Sulle ja Sulle, kes Sa leidsid aega, et mitte jalamaid sõitma hakata, kui pime inimene on Sinu eest läbi kõndinud, ent tal on vaja veel ka teine osa sõiduteest teeületusel läbida. Ja kui Sa võtsid viivu, et autoaken pimeda inimese läheduses alla kruvida ning hüüda autoaknast, et võib liikuda. Ja kui Sa kogu ses kurblikus, lödises, rõskes ja linnatulede hämaruses võtsid aega, et tulla autost välja, et aidata kaks kurvakuju rüütlit üle tänava. Aitäh!

Ja ikkagi: mõtle selle peale, et kui mina seisan kesk sõiduteed, küll ohutussaarekesel, siis ei julge ma teeületust sugugi lõpule viia, kui mu selja taga ruttavad «külmetavad» autod... Mis sest, et mu ees on terve kolonn teedandvaid masinaid.

Head autojuhid, kes te näete, et pime inimene seisab ja seisab ja seisab teeserval, ta ei kipu mitte üle tänava kimama, siis kaege ka ise, ega läheduses suuri müratekitajaid ei leidu. Kui on, siis mõelge tiba-tibakene selle peale, et kui müra on suur, siis kõrvad ei näe.