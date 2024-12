KERTU JUKKUM «Teadsime, et ilmselt sureb loom tundide jooksul, ent haarasime ta kaasa ja...»

FIP ehk kõhukelmepõletik, eriti märg versioon, on enamasti surmaga lõppev haigus. Eriti eakate kasside puhul. Liisu on 14. Kinkisin ta oma õelapsele viiendaks sünnipäevaks ja pikki aastaid oli Liisu mu armsa vanaema lahutamatuks kaaslaseks. Ehk omal moel viimane side siit ilmast lahkunud vanaemaga. Ratsionaalselt mõistan, et ta on olnud parima spetsialisti hoole all ja mul pole kahtluse raasugi, et on tehtud kõik, mis võimalik. Olen pidanud nõu teiste valdkonna parimatega ja tean ka, et ühtki nii eakat FIPi diagnoosiga ellujääjat pole olnud.