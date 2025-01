Harjumaal Arukülas asuvas Roosioksa hobitalus on endale turvalise elupaiga leidnud kümned haruldased ja eksootilised loomad ja linnud, kellest nii mõnigi on viimasel hetkel surmasuust päästetud.

Roosioksa hobitalus elab praegu umbes 150 looma. «Kuidagi läks nii, et aastaid tagasi, siis kui ma olin veel täitsa poisikene, toodi minu juurde hädas olnud orava- ja linnupojad, siis see lumepall hakkas veerema. Nüüd helistatakse mulle tihti, kui kusagil on keegi loomakene hätta jäänud,» on Roosioks digiajakirjale Lemmik antud intervjuus rääkinud.