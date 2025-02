Varjupaiga lemmikkass leidis unistuste kodu. Perenaine: ta ei käitu üldse nagu tavaline kass

Traatsaba eriline sülekass ei ole, tal on kindlad tingimused, mis peavad olema täidetud, et kellegi süles magada. Esiteks pead sa olema minu abikaasa, sest kellegi teise süles ta ei maga. Teiseks, jalas võivad olla ainult tööpüksid või teksad, mingite dresside peale tema küll puhkama ei kavatse minna. Ja kolmandaks, kui tema otsustab, et ta tahab sülle, siis ta peab saama sülle. Vahet ei ole, kas on söömine pooleli või tahaks mõnes mugavamas asendis istuda – ta hoiab oma käppa senikaua sinu jala peal, kuni sülle saab. Aga õnneks on Traatsaba vennad totaalsed memmekad sülekassid, seega pererahvas väga morjendatud sellest ei ole. Pigem on see üks suur sündmus, kui Traatsaba vahel ka perenaise sülle ronib ja saame jälle kõik koos rõõmustada.

Siiski on tema lemmiktegevuseks söömine. Traat on väga hästi kella selgeks õppinud ja iga-aastane kellakeeramine tekitab talle suurt närvipinget. Traat hakkab süüa küsima täpselt tund aega enne söögiaega, ainult käib ja siiberdab jalus ning karjub kõigi peale. Ja kui alguses oli probleeme, et kassid kippusid omavahel trügima ja teiste toitu varastama, siis nüüdseks on režiim täpselt paigas. Toidukausid on vasakult paremale järjekorras Tommi, Traatsaba ja väikevend Floki – kassidel on see väga selge. Kui keegi lõpetab varem ja toitu jääb alles, siis see kass kõnnib minema. Kui keegi lõpetab varem ja kauss on tühi, siis jäädakse oma koha peale ootama, kuni teised lõpetavad, et näha, kas keegi jätab toitu järele. Ja Traatsaba jääb alati ootama, et vendade jäägid ära süüa ja kausid üle lakkuda. Toidu suhtes nad üldiselt ei pirtsuta, aga maiuseid küll valivad. Traatsaba suureks lemmikuks on juustumaitselised maiused, vahet pole, millist sorti. Ja maiuste jagamisel on ka režiim paigas! Kõik kolm istuvad reas ümber perenaise ja kordamööda saavad oma maiuse kätte. Üldiselt on nad väga viisakad ja käsu peale isegi istuvad või sitsivad, aga kui anda Churu «kassijogurtit», siis minnakse segaseks ära ja nii mõnigi kord on kõik kolm korraga selle kallal.