«Samui!» «Samuine!» (jpn k külm, on jah külm). Sellist lühivestlust, või pigem konstateeringut, võib kuulda igapäevaselt inimestevahelises vestluses alates sellest ajast kui kuumad ilmad on veerenud jahedamale aastaajale vastu. «Atsui!» «Atsuine!» (jpn k kuum, on jah kuum) on asendunud «samui»-ga. Sedaviisi kõlab see justkui tervitus või peegeldus üksteisele, mis loob sideme vestluspartnerite vahel, sest külm on kõigil ja kui on ikka hullult palav, siis higistavad kõik.