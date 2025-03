Rahva mälus elavatele juttudele omaselt pole päris kindel seegi, kus kõnealune juhtum toimus, oli see Mäla või Mõega küla? Igal juhul ühes neist haigestunud raskesti keskealine mees, kes pidas vabakohta. Oma jõududega kahjuks haigusest jagu ei saadud ning mõne aja pärast muutus mehe tervislik olukord nii kriitiliseks, et karta oli kõige hullemat. Mees, kellel nimeks Mihkel, olevat isegi tundnud, et surm on lähedal ning palus naist, et ta tooks kohale kohaliku apostliku õigeusu kiriku preestri, kes teeks viimase võidmise. Naine, sügavas kurbuses, oli muidugi valmis kohe armastatud mehe soovi täitma.