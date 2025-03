24. novembril istuvad eestlane, grusiinlane ja brasiillane NY Penn Stationis rongile, et sõita New Yorgi osariigi põhjaossa Port Jervisesse. Linn ise ei ole midagi mainimisväärset, kuid sealt 17 km eemal metsade vahel asub budistide meditatsioonikeskus, kuhu me kolmekesi teel oleme, et seal kahe nädala jooksul teha vabatahtliku tööd, oma meelt vaigistada ja sisemisele rahule lähemale jõuda.