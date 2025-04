Lisaks anti teada, et Bolšoi Gustistše tarvitajate ühisusse on toodud kümme naela keedetud inimliha, millega toitsid end kümme perekonda. Lisaks leiti surnuaialt inimese laip, mis oli hauast välja kaevatud ja osalt söögiks tarvitatud. Seda, et inimsöömine oli muutunud sagedaseks nähtuseks, tõendas ka juhtum Slavjanka külast, kus keegi Golotkina jagas oma 13-aastase surnud tütre surnukeha oma teiste laste vahel ära.