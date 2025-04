Kas teadsid, et vett on võimalik ka valesti juua ja teha seda nii, et saad kasu asemel hoopis kahju? Ei teadnud? Enamik ei tea! Lääne inimeste igapäevakäitumine kinnitab seda. Iluekspert Mari Lakspere avaldab joogi, mis mõjub noorendavalt, seedimist soodustavalt ja lümfitööd parandavalt. Tulemuseks on kergem ja rõõmsam sina, kes näeb silmanähtavalt noorem välja. Kes soovib?

Mari Lakspere soovitusi on lihtne usaldada. Pariisis ja Dubais iga päev klientidega töötav eestlannast iluekspert näeb ise oma 41 eluaastast vähemalt kümne jagu noorem välja. Tal on puhas nahk, särav jume, kõrge energia ning selgelt välja joonistunud talje. Mida ta selleks teeb? Mari pole kade oma tarkusi jagama. «Mina ei usu invasiivseid sekkumisi ega radikaalseid muutusi menüüs, need rikuvad tasakaalu ära. Kes soovib, see teeb, mina ei tee. Aga ma usun looduslikke meetodeid. Ma olen neid proovinud ja näinud uskumatuid tulemusi. Kui oled järjekindel, on need väga tõhusad!»