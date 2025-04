NAISTEJUTUD Enamik mehi enne sureks, kui teeks midagi sama pöörast, aga see mõjub!

Ja kui ta reaalselt läheb ja teebki kodus – filosofeerimine, mis võib järgneda?

Ma arvan, et võib järgneda vägagi kuum õhtu pärast seda, sest see julgus ja enesekindlus on tegelikult see, mis sealt siis välja paistab, kui sa seda seal teed. Ja ka juurde tekib. Enesekindlus on ligitõmbav. Sul peab olema see tunne, et ma nüüd olen selleks valmis, et võtan riided ära, näitan oma keha, ükskõik milline see ka on, ja see mõjub igal juhul väga hästi.

Jah, oma keha aktsepteerimine ongi väga ligitõmbav. See on sõnum, mida burleskietendus annab ja mida võiks üldse inimesed endale ja oma partnerile anda. Kõige suuremad voodielu kriisid tulevad ju sellest, et sa oma põhilist nautimise vahendit üldse ei aktsepteeri! Nii kui hakkad õiendama, et kus on liiga vähe, kus on liiga palju, tahad mingile standardile vastata… sa röövid ise endalt naudingu.

Kõik võivad nautida! Kõik kehad on burleski kehad ja kõik kehad on armastamise kehad.

Kõik kehad on seksikad, kinnitab Hot Blade. Ja nii ongi, ükski naine ei eelda, et mees peab välja nägema nagu äsja kangi alt välja karanud rasvavaba jõuksimees. Foto: Shutterstock

Kõik kehad on seksikad. Selline on siis sõnum?

Täiesti.

Sa oled sirgete vaadetega mees, kes vaatab naisi?

Jah.

Peaaegu ükski naine ei arva, et tema on ideaalne. Nad arvavad, et mehed vaatavad samasuguse kriitilise pilguga nagu me ise ennast vaatame. Kuidas on?