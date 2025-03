NAISTEJUTUD Toomas Volkmann: «Kui sa ei näe fotol hea välja, siis on süüdi...»

Ja siis astuge kaks sammu tagasi - vaadake kiiresti üle, mis sel päeval pildistasite ja siis pidage kolm päeva vahet. Mida mina teen tavaliselt, ma ei tea kas see teiste puhul ka töötab. Siis tekib distants sellest pildist ja sa ei vaata enam «kas ma ikka näen seal hea välja» vaid vaatad seda kui täiesti võõrast inimest. Sa näed selgelt kas seal on jutustus.

Enne pildi tegemist sa võid ju peegli ees vaadata mis seal võib sündida või kuidas sa tahad välja näha, aga peegel on üks kurjavaimu halb kaaslane! Peegel tegelikult pöörab su ringi. Pärast vaatad pildi pealt, et midagi on täiesti valesti, sest peegli peal ma nägin hoopis teistmoodi välja. Tähtis on ikkagi see, et vaatad ka ennast kui võõrast inimest.

Suur kontrollivajadus on stressiallikas ja ka vahel ohtlik teekond halva pildini - soov näha välja teatud oma parameetrile vastav. Iga asi, mis sellest pisutki kaldub kõrvale, tundub kohe defekt. Aga see võib-olla just see koht kus see lugu algab.