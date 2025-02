NAISTEJUTUD Polegi patt? Eesti mehele tuleks väga kasuks, kui tal oleks rohkem...

Ettevaatust – see on halb edevus!

Surmapatu edevus. See on iseenda asetamine jumala kohale. Ega asjata ole edevus seitsme surmapatu seas, sel on valesti kasutades reaalsed ohud. Kuid enese paremaks pidamine võib väljenduda ka edevate hurjutamises. Ehk igasugune teise halvustamine ja kritiseerimine on enda jumalaks ülendamine. Sinu arvamus on sinu arvamus, miks sa leiad, et see on ülim tõde, mida kõik peaks kuulma?

Nartsissistlik edevus. Kui eneseimetlus hakkab elus mängima keskset rolli ning muud inimlikud väärtused selle kõrval kärbuvad. Kuid meenutagem legendi – Narkissost ei karistatud mitte hea välimuse, vaid empaatia puudumise eest.

Kõrk edevus. Kui inimene hakkab uskuma, et talle peaks osaks langema erikohtlemine puhtalt seetõttu, kui atraktiivne ta on. Uhkus ja kõrkus on raevu alus. See on juba ebaterve ootus.

Meeleheitlik edevus. Tähelepanu soovimine on loomulik, aga selle nimel meeleheitlik nahast välja pugemine mõjub naeruväärselt. Siinkohal tasub rõhutada, et edvistada saab lisaks välimusele ka vaimukate kalambuuride, võimu, raha kui paljude muude atribuutide abil, see mäng on laiem.